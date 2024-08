Tunisie : Nizar Chaâri entendu par le juge et laissé en liberté (Vidéo)

Nizar Chaâri candidat à la présidentielle du 6 octobre a posté une vidéo dans la soirée de ce lundi 5 août 2024 en indiquant qu’il a été entendu, ce jour, par le juge, qui a décidé de le laisser en liberté.

Le candidat potentiel à la présidentielle a précisé que son avocate l’a appelé vers 15h depuis le tribunal où elle s’était rendu dans le cadre de l’affaire du directeur de campagne de Nizar Chaâri et a ainsi découvert qu’il était lui même inscrit comme étant en état de fuite.

« Je n’ai jamais fui et je suis à la disposition de mon pays… Je me suis donc rendu au tribunal et j’ai été entendu par la juge.. J’ai passé l’après midi dans la cellule de détention du tribunal puis j’ai finalement été relâché tout en devant rester à disposition de la justice », a-t-il ajouté..

Nous n’avons pas donné d’argent pour la collecte des parrainages et cela a été par ailleurs la première condition, a encore affirmé Nizar Chaâri, en précisant que ce dossier de fraude aux parrainages compte 3 ou 4 candidats potentiels…

« J’espère que ceux qui n’ont rien fait et qui sont innocents pourront rentrer chez eux et ceux qui ont fait devront quant à eux payer car nul n’est au dessus de la loi », a encore lancé Nizar Chaâri.

Et de conclure : « Que l’on puisse déposer la candidature ou pas ce n’est pas la fin au contraire ce n’est que le début… Je suis fier de vous, de tous ceux qui ont fait confiance à Nizar Chaari… Le pays a besoin de nous tous, le pays a besoin d’amour… Tout comme il existe des moyens de détruite, il en existe aussi pour construire. Chaque chose en son temps. C’est le parcours du combattant et on a toujours été des combattants, nous n’avons jamais été des lâches…. Que dieu vous protège et protège la Tunisie ».

Vidéo

Y. N.