Abir Moussi remercie les femmes du PDL qui l’ont soutenue et lève sa grève de la faim

Le Parti destourien libre (PDL) a diffusé un message de remerciement adressé de sa présidente Abir Moussi aux dirigeantes du parti qui l’ont soutenue et a annoncé qu’elle met fin à sa grève de la faim.

En détention, Abir Moussi a écrit une lettre pour saluer l’engagement des dirigeantes du parti qui sont entrées en grève de la faim pour la soutenir en affirmant que cette solidarité la rend plus forte et renforce sa détermination.

La présidente du Parti destourien a ajouté qu’elle a décidé de répondre positivement à l’appel des partisans du PDL et lève ainsi sa grève de la faim qu’elle observe depuis le 29 juillet dernier pour «revendiquer son droit en tant que citoyenne, femme et présidente de parti à se présenter à la présidentielle du 6 octobre et pour dénoncer des entraves à sa candidature ».

Notons qu’Abir Moussi a été condamnée hier à 2 ans de prison dans le cadre de l’affaire l’opposant à l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) et que le comité de défense organisera, à ce propos, une conférence de presse le 8 août.

Y. N.