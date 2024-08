Tunisie : Mondher Zenaidi passe la première épreuve

Mondher Zenaidi, qui réside actuellement en France, indique dans une vidéo sur sa page Facebook qu’il a présenté son dossier de candidature à la présidentielle du 6 octobre auprès de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie).

Selon l’ancien ministre de Ben Ali (commerce, tourisme, santé) et candidat malheureux à la présidentielle de 2014, son dossier a été présenté par sa représentante légale, Me Leila Oueslati. Il contiendrait 20 000 parrainages citoyens, y compris des parrainages de députés, mais il y manque l’une des pièces maîtresse, le bulletin n°3 relatif aux antécédents judiciaires et que, selon ses dires, les autorités ont refusé de lui délivrer afin de l’empêcher d’exercer son droit citoyen et de concourir pour la magistrature suprême.

Dans la vidéo postée sur sa page Facebook hier soir, lundi 5 juillet 2024, Zenaïdi annonce l’acceptation de son dossier par la commission électorale et s’insurge contre le régime en place en des termes peu amènes, comme s’il cherchait à brûler ses vaisseaux, anticipant un très probable rejet de sa candidature.

C’est ce soir à 18 heures que prendra fin le délai pour le dépôt des candidatures. La liste préliminaire des candidats à la candidature sera connue le 11 août. Mais on commence déjà à compter les recalés pour telle ou telle raison (dossier incomplet, condamnation judiciaire…)

I. B.