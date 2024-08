Tunisie : Kamel Maddouri succède à Ahmed Hachani à la tête du gouvernement

Le ministre des Affaires sociales Kamel Maddouri vient d’être nommé chef du gouvernement en remplacement d’Ahmed Hachani, annonce la présidence de la république dans un communiqué publié dans la soirée de ce mercredi 7 août 2024.

Kaïs Saïed a accueilli Kamel Maddouri au palais de Carthage, indique encore la même source sans donner plus de précisions.

Notons que Kamel Maddouri, ancien directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) et ancien DG de sécurité sociale au ministère des Affaires sociales est chercheur et spécialiste en droit communautaire, droit institutionnel et en relations internationales et politiques.

Il avait été nommé à la tête du ministère des Affaires sociales succédant à Malek Ezzahi en mai dernier.

