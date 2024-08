Festival de Carthage : « Cinderella on Ice, un « Family show »

Le public de la 58ème édition du Festival International de Carthage a eu droit dans la soirée du mardi 6 aout avec le célèbre conte de fée de Cendrillon et le prince charmant dans une adaptation spectaculaire sur glace de la compagnie internationale International Ice Stars, intitulé « Cinderella on ice ».

Un spectacle international présenté pour la première fois en Tunisie et sur la scène de l’amphithéâtre romain de Carthage qui s’est transformée au bout de près de deux heures en un agréable patinoire enchanteur.

Ont été présents en grand nombre des enfants accompagnés de leurs parents ou ayant débarqué de très loin dans le cadre d’une sortie nocturne estivale organisée en partenariat avec le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des personnes âgées, qui a permis à près de 2000 enfants démunis de soutien relevant de plusieurs institutions notamment SOS Gammarth d’assister à ce spectacle programmé pour deux représentations successives, les 6 et 7 août 2024.

Petits et grands ont pu vivre des moments féériques dans l’univers fantastique et fantaisiste de ce conte populaire célèbre présenté par près de 17 danseurs et danseuses de glace, des meilleurs performeurs à l’échelle internationale en provenance de plus d’un pays : Royaume Uni, Tchéquie, Russie, Finlande, Serbie, Ukraine, France et l’Allemagne.

Avec un entracte de près de 20 minutes pour les besoins techniques de spectacle puisqu’il fallait déblayer la scène des débris de glace, le spectacle en deux partie de près de 50 minutes chacune a offert à l’assistance l’occasion de découvrir la grâce du patinage artistique, l’habilité et la technicité et des artistes dans un show où la danse, les acrobaties aériennes, le décor des contes légendaires et les costumes entre haillons, robes de bal et habits de prince étaient au rendez-vous pour raconter l’histoire tumultueuse de l’héroïne des pantoufles de verre remplacés dans cette version contemporaine en des patins de glace.

La soirée a tout simplement assuré de purs moments d’émerveillement aussi bien pour les petits que les grands dans un spectacle où les ingrédients de la comédie musicale, du ballet et de la musique classique ont ébloui voire impressionné.

Communiqué