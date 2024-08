Tunisie : retour volontaire en Gambie de 166 migrants, dont 6 femmes

Au total, 166 migrants, dont 6 femmes, ont été assistés hier, mercredi 7 août 2024, par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) dans leur retour volontaire à Banjul, en Gambie. Ils bénéficieront tous d’une aide à la réintégration sur mesure à leur retour.

«Nous avons commencé notre voyage en 2021 à partir de la Gambie. Nous avons traversé le Sénégal, la Mauritanie, l’Algérie et enfin nous sommes arrivés en Tunisie. Nous avons tenté de rejoindre l’Europe par la mer à deux reprises, sans succès. Nous avons maintenant décidé de rentrer et de reconstruire notre vie au pays. Nous voulons un enfant et permettre à notre famille de s’épanouir. Être heureux ensemble chez nous, c’est tout ce qui nous importe», racontent Fatima et Yankuba, qui sont rentrés volontairement hier à Banjul, depuis Tunis.

Fatima espère ouvrir sa propre entreprise de mode et Yankuba souhaite devenir chauffeur de taxi pour subvenir aux besoins de sa femme et de sa famille.

Ces retours ont été rendus possibles grâce au programme de protection, de retour et de réintégration des migrants en Afrique du Nord (MPRR-NA), financé par l’Union européenne.

