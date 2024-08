La Dynamique Féministe réclame l’arrêt des fouilles corporelles des détenues

Suite aux divers et effroyables témoignages perçant les murs des prisons sur la pratique des fouilles corporelles, à nu, par palpation ou par intrusion, la Dynamique Féministe, dans l’ensemble de ses composantes associatives, dénonce avec fermeté le scandale des fouilles corporelles pratiquées par l’administration carcérale et dont elle exige l’arrêt immédiat et l’abolition.

1) 🔺Pratiques cruelles et inhumaines, attentatoires à la dignité et à l’intégrité humaine, les fouilles corporelles en milieu carcéral n’ont pas pour objectif – comme on le prétend- la sécurité des personnes et la prévention de troubles mais bien l’emprise des corps, l’humiliation des détenus, hommes et femmes, et leur déshumanisation.

2) 🔺Tous les témoignages révèlent que leur pratique systématique, avant et après les visites et les déplacements ou de façon occasionnelle – selon le bon vouloir de l’administration- cible en particulier les femmes, les minorités identitaires et sexuelles, les personnes vulnérables, les « récalcitrants et récalcitrantes politiques, pour les mater, les domestiquer, les punir et les discipliner.

3) 🔺Nous considérons ces pratiques institutionnelles comme des actes d’agression extrême et de tortures, aux graves et traumatiques séquelles psychologiques.

Les prisonniers et prisonnières qui refusent de s’y soumettre sont punis par des mesures disciplinaires d’isolement et autres qui sont là pour leur rappeler qu’ils et elles ne s’appartiennent plus. On les prive de liberté mais aussi de toute intimité.

Rien ne justifie leur pratique et leur maintien. Nous exigeons leur abolition et demandons à toutes et tous les justes et les esprits libres d’apporter leur soutien à notre pétition et de relayer notre appel pour exiger l’abolition définitive et sans retour de toutes fouilles corporelles en milieu carcéral.

🔴 Organisations constituant la dynamique féministe indépendante :

(Aswat Nissa- Beity Association Tunisienne des Femmes Démocrates -Association Femme et Citoyenneté du Kef -Association Amal pour la Famille et l’Enfant – Association CALAM -Groupe Tawhida Ben Cheikh

🔴 Associations partenaires : Association Intersection pour les Droits et les Libertés

Cet appel survient dans le cadre de la campagne nationale menée par Dynamique Féministe, pour la libération de toutes les détenues et prisonnières politiques et d’opinion sans exception.

Communiqué