La Poste : Série de timbres dédiés aux Tunisiennes ayant marqué l’Histoire

À l’occasion de la Fête nationale de la Femme, célébrée le 13 août de chaque année, la Poste Tunisienne, a annoncé l’émission d’une série de 23 timbres-poste dédiée aux « Femmes Tunisiennes ayant marqué l’Histoire.

En partenariat avec le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, La Poste a lancé cette initiative qui s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre les deux parties, visant à rendre hommage aux femmes tunisiennes et à commémorer leurs luttes et leurs contributions exceptionnelles en faveur de la Tunisie, et ce, dans divers domaines.

Les femmes mises à l’honneur à travers ces timbres ont été choisies par un comité composé d’une élite d’universitaires et d’intellectuels créé par le ministère depuis 2022.

Ces timbres dédiés aux Tunisiennes et les produits associés sont à découvir dès demain dans les bureaux de La Poste tunisienne ou en ligne sur son site.