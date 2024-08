Un terroriste condamné à 36 ans de prison arrêté à El-Fahs

La Direction générale de la garde nationale (DGGN) a annoncé, lundi 12 août 2024, l’arrestation d’un terroriste en fuite, condamné à 36 ans de prison ferme.

Dans son communiqué, la DGGN a précisé a précisé que le suspect est recherché par différentes unités sécuritaires et instances judiciaires et que les équipes de la GN d’El-Fahs relevant du gouvernorat de Zaghouan sont parvenues à le localiser et à l’arrêter.

Condamné à 36 ans de prison ferme pour appartenance à une organisation terroriste, il a été placé en détention sur ordre du ministère public.

Y. N.