Le tabagisme, 1er facteur de risque de l’infarctus du myocarde chez la femme

Les femmes autant que les hommes, sinon plus qu’eux, ont intérêt à cesser de fumer pour éviter des complications cardiovasculaires liées à la cigarette qui peuvent survenir à n’importe quel âge.

«Il est important de rappeler que le tabagisme chez la femme représente le premier facteur de risque de l’infarctus du myocarde. Avant 50 ans, plus d’un infarctus sur deux est directement lié à la cigarette», écrit à ce sujet Dr Faouzi Addad, professeur en cardiologie, dans un poste Facebook, ce mardi 13 août 2024, qui coïncide avec la célébration de la fête nationale de la femme en Tunisie.

Tout en insistant sur le fait que 3 à 4 cigarettes par jour multiplient par trois le risque d’infarctus, Dr Addad rappelle que «cesser de fumer diminue de 90% le risque d’accident cardiaque avant 40 ans et de 100% avant 30 ans.»

«Le tabagisme est aussi le facteur numéro 1 d’accident vasculaire cérébral avant l’hypertension chez la femme de moins de 55 ans», indique aussi le praticien qui cite de récentes études médicales de référence Et d’ajouter à l’intention de toutes les fumeuses : «On sait malheureusement que la dépendance à la nicotine est plus importante chez la femme et qu’elles ont plus de mal à arrêter. Alors profitons de cette journée de la femme pour les encourager à se battre contre ce malfaiteur numéro 1».