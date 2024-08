« Angham fi Dhekira 3 » à Carthage : Un hommage, une relève (Photos)

Le Théâtre romain de Carthage a vibré dans la nuit du mercredi 14 août 2024 au rythme de la soirée « Angham fi dhekira 3 » qui a mis à l’honneur cette année dans le cadre de la 58ème édition du Festival international de Carthage quatre grands artistes tunisiens de renom à savoir le chanteur Chedly Hajji, le compositeur Naceur Sammoud, le parolier Habib Mahnouch et le luthiste Ridha Chmak.

Une soirée marquée par un double honneur avec l’hommage réservé par Moncef Boukthir, ministre chargé des Affaires culturelles qui est monté sur scène pour honorer les quatre figures de proue pour leur contribution à l’enrichissement des annales du répertoire musical tunisien.

Produit par le festival international de Carthage, « Angham fi dhekira 3» dédié aux œuvres de ces quatre artistes a été donné par un orchestre composé d’éminents instrumentistes et musiciens issus de toutes les régions du pays et dirigé par Rassem Dammak.

Porté des voix féminines de Rihab Sghaier et de la jeune Arij Braiek, le concert a démarré avec Arij dans l’interprétation de la chanson « Gaza » du parolier Habib Mahnouch, sur une composition de Naceur Sammoud et un arrangement de Rassem Dammak. Une chanson qui a largement touché le public par les mots et les rythmes avant qu’elle poursuive avec « Ilheh El Arch », « El azem » « W ken qalbi yitaweeni ».

Par la suite c’est Rihab Sghaier qui prend le micro pour interpréter avec son style « lyem wel maktoub», « haddi haddi », « Ghalta ».



Du chant, le public est passé aux notes de luth avec Ridha Chmak qui a émerveillé en jouant au « Oud » mais aussi en chantant « Iradet El hayet ».

Chedly Hajji prend par la suite la relève pour interpréter de son répertoire ses célèbres tubes à succès « Ghaddar », « Mazelt Sghir » « Mihi maa Laryeh », « mahla rabii chbebna » avant que le concert touche à sa fin, c’est au tour de Sofiene Zeidi d’émerveiller le public en interprétant « Zidi Aliya », « Ena taal sabri », « Mahboubi » et « mahla zin chbebana », fortement appréciés et ovationnés par le public dans une soirée où la chanson tunisienne, mise à l’honneur, a fait le bonheur des festivaliers.

