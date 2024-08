Rouvert en août dernier, le centre El-Amen a accueilli 300 femmes victimes de violence

Un an après sa réouverture après une rénovation en août 2023, le centre El-Amen a accueilli 300 femmes victimes de violence, annonce le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées.

Dans son communiqué, le ministère a précisé que 54% des femmes prises en charge par Al-Amen, centre pilote d’écoute et d’orientation situé à Tunis, ont été victimes de violences conjugales, ajoutant que les victimes sont âgées de 18 à 81 ans, dont 29,12% sont âgées de 28 à 37 ans.

Le Centre a par ailleurs orienté et accompagné les victimes vers les brigades chargées de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants ainsi que vers les tribunaux en vue d’un suivi et d’une aide judiciaire gratuite.

Al-Amen, offre différents services, notamment une assistance sociale, psychologique et juridique, avec l’aide d’experts et professionnels relevant de la direction générale de la Femme et de la Famille, ajoute le ministère en indiquant que cette initiative pilote sera progressivement étendue à l’ensemble du pays, « dans le but de renforcer l’assistance sociale et l’autonomisation économique des femmes victimes de violence »

La même source a rappelé qu’il est possible de contacter le Centre directement à son adresse située au 7 rue Kheireddine Pacha, à Montpelisir (Tunis) ou par téléphone au 71.903.000.

Y. N.