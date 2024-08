Alain Delon s’éteint à 88 ans : une légende du cinéma français

Alain Delon est décédé ce dimanche matin, 18 août 2024, ont annoncé ses enfants. Véritable icône du 7e art, il avait 88 ans.

Delon a marqué plusieurs générations avec ses rôles inoubliables dans des films cultes tels que ‘‘Le Guépard’’, ‘‘Plein Soleil’’, ‘‘La Piscine’’ et ‘‘Le Samouraï’’. Son magnétisme à l’écran et sa capacité à incarner des personnages complexes lui avaient valu une reconnaissance internationale et en avaient fait l’un des acteurs les plus emblématiques de sa génération.

Rare au cinéma depuis la fin des années 1990, Delon s’était progressivement retiré de la vie publique, mais son impact sur le monde du cinéma restait indélébile. En mai 2019, il avait fait une rare apparition lors du Festival de Cannes pour recevoir une Palme d’or d’honneur en reconnaissance de l’ensemble de sa carrière. Ce moment avait été empreint d’émotion, l’acteur ayant versé quelques larmes et prononcé un discours teinté d’accents testamentaires, comme s’il pressentait que ce serait l’une de ses dernières apparitions publiques.

Delon, qui souffrait d’un lymphome et avait subi un AVC en 2019, s’est éteint sereinement vers 3 heures du matin dans sa maison de Douchy, entouré de ses trois enfants, Alain-Fabien, Anouchka, et Anthony, ainsi que de ses proches, a précisé son fils Anthony dans un communiqué transmis à l’Agence France-Presse (AFP).

«Alain-Fabien, Anouchka, Anthony, ainsi que son chien Loubo, ont l’immense chagrin d’annoncer le départ de leur père. Il s’est éteint sereinement dans sa maison de Douchy, entouré de ses trois enfants et des siens», peut-on lire dans ce communiqué. Sa famille a également demandé que l’intimité de ce moment de deuil extrêmement douloureux soit respectée.

La disparition d’Alain Delon marque la fin d’une ère pour le cinéma français. Il laisse derrière lui une carrière impressionnante, remplie de films qui ont marqué l’histoire du cinéma et qui continueront d’inspirer des générations de cinéastes et de spectateurs à travers le monde.

J. G.