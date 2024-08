Tunisie : des prêts, encore des prêts !

La Tunisie poursuit ses efforts pour stabiliser son économie en 2024, en mobilisant d’importants financements internationaux pour soutenir le budget de l’État. Des prêts, encore des prêts ! En parallèle, le pays a enregistré une réduction conjoncturelle de son déficit commercial, mais le taux d’inflation reste élevé et l’économie peine à redémarrer.

La Tunisie a réussi à mobiliser une enveloppe de 50 millions d’euros auprès du gouvernement italien, destinée au financement du budget de l’État pour l’exercice 2024. Cet accord, signé le 17 avril 2024, a été ratifié par décret présidentiel n° 455 et publié dans le Journal Officiel n° 100 de 2024.

En plus de ce financement italien, la Tunisie a également sécurisé d’autres sources de fonds pour soutenir son budget. Le Fonds monétaire arabe (FMA) lui a accordé 38 millions de dollars, tandis que la Banque africaine de développement (BAD) a débloqué 400 millions de dollars. Dans le cadre de la coopération bilatérale, des discussions sont en cours avec l’Algérie pour obtenir 300 millions de dollars et avec l’Arabie Saoudite pour un financement de 500 millions de dollars.

L’Union Européenne (UE) a également apporté son soutien en débloquant un appui budgétaire de 150 millions d’euros, soit environ 506 millions de dinars, sous forme de don. Ce transfert financier direct de l’UE au Trésor Public tunisien représente un soutien significatif pour le pays.

Sur le plan national, la Tunisie a réussi à lever des ressources en devises étrangères grâce à un accord avec plusieurs banques locales, permettant de mobiliser 156 millions d’euros et 16 millions de dollars pour financer le budget de 2024

Tous ces emprunts vont sans doute alourdir l’endettement extérieur du pays, qui est en train d’atteindre des niveaux inédits. On aurait aimé voir ces fonds dépensés pour impulser l’investissement, c’est-à-dire la création de richesses et d’emplois, or, ils sont souvent dépensés pour financer le budget de l’Etat, qui poursuit sa tendance à la hausse, alors que le taux de croissance économique est atone (0,4% en 2023).

Sur un autre plan, le déficit commercial de la Tunisie s’est allégé, passant à 9 633,3 millions de dinars à fin juillet 2024, contre 10 225,8 MDT pour la même période en 2023. Le taux de couverture des importations par les exportations a gagné 1,4 point, atteignant 79,4%, selon les données publiées par l’Institut national de la statistique (INS).

Il n’en reste pas moins vrai que le déficit commercial du pays reste très élevé et il est la principale cause du maintien de l’inflation à des taux relativement élevés (7%), l’inflation dans notre pays étant en grande partie importée.

T. K.