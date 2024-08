Alerte météo-Tunisie : Pluies vents et orages dans plusieurs régions

L’Institut national de la météorologie (INM) a émis une alerte météo, ce lundi 19 août 2024, en précisant que des pluies orageuses et des vents forts sont attendus cet après-midi dans différentes régions du pays.

De fortes pluies sont prévues au centre et localement dans le sud tunisien et seront parfois intenses notamment à Sfax, à Mahdia et à Monastir avec des quantités maximales variant entre 30 et 50 millimètres, indique l’INM.

Les vents souffleront fort, dépassant temporairement 80 km/h, ajoute encore la même source en appelant à la vigilance.

Y. N.