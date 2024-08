Gafsa : Sit-in de protestation après l’agression d’une médecin à l’hôpital régional

Suite à l’agression hier d’une médecin à l’hôpital régional Houcine Bouziane à Gafsa, le personnel médical et paramédical a observé, ce lundi 19 août 2024, un rassemblement de protestation.

Les manifestants ont exprimé leur solidarité avec leur collègue agressée dimanche soir au service des urgences et ont également dénoncé une recrudescence des agressions contre le personnel médical au sein de l’hôpital régional, tout en appelant les autorités à trouver des solutions concrètes afin de mettre fin à ces violences.

Dans une déclaration à l’agence Tap, le chef de la commission médicale de l’hôpital régional à Gafsa Farhat Chalbi, a indiqué que trois agressions ont été enregistrées en deux semaines et a affirmé que l’hôpital régional souffre d’une grande pression à cause du nombre de patients et d’un manque d’effectif et notamment en ce qui concerne les agents de sécurité, a-t-il déploré.

Farhat Chalbi a alerté sur la situation difficile et les conditions de travail du personnel médical et paramédical et a appelé les autorités à intervenir pour assurer la sécurité du personnel de l’hôpital.

Y. N.