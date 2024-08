Le comité de défense de Zammel réagit à la garde à vue de Siwar Bargaoui

Le comité de défense du candidat à la présidentielle du 6 octobre, Ayachi Zammel a réagi à la mise en garde à vue de Siwar Bargaoui membre de l’équipe de campagne et trésorière du parti Azimoun.

Dans un communiqué publié dans la soirée de ce lundi 19 août 2024, le comité de défense a affirmé que les expertises effectuées sur les signatures des parrainages sont conformes et identiques aux déclarations de Siwar Bargaoui, regrettant toutefois la décision du tribunal de première instance de Tunis 2 qui a décidé de la placer en garde à vue pour une période de 48h.

« Le harcèlement et les pressions visant l’équipe d’Ayachi Zammel portent atteinte au processus électoral… Mais de telles pratiques ne décourageront pas et ne dissuaderont pas l’ensemble de l’équipe de campagne ni les ceux qui soutiennent le candidat. Ils poursuivront leur travail et s’engageront davantage dans la campagne électorale, par respect à la volonté du peuple tunisien et son droit de choisir son prochain président », lit-on encore dans le communiqué

Le comité de défense a par ailleurs appelé toutes « les consciences libres, les personnalités nationales, les partis politiques et la société civile à s’unir contre ces pratiques qui n’ont d’autre but que d’imposer le fait accompli aux Tunisiens ».

Enfin la défense a assuré qu’elle ne ménagera aucun effort pour défendre Siwar Bargaoui, ainsi que toute l’équipe de campagne électorale du candidat à la présidentielle Ayachi Zammel, en réaffirmant « sa conviction que toute l’équipe est innocente des accusations grossières portées à son encontre par une décision politique qui n’a rien à voir avec le système judiciaire ou la loi, et pour sa conviction que la justice se tient du côté de la vérité ».

Y. N.