Accord américain pour la vente de bateaux à la Tunisie

Les États-Unis ont approuvé la vente éventuelle à la Tunisie de bateaux Safe Archangel de 65 pieds et d’éléments connexes de logistique et de soutien au programme pour un coût estimé à 110 millions de dollars, a annoncé le Pentagone, mardi 20 août 2024.

L’Agence américaine de coopération en matière de sécurité et de défense a délivré la certification requise informant le Congrès de cette éventuelle vente.

Le gouvernement tunisien a demandé l’achat de ces bateaux ainsi que d’articles et de services supplémentaires. Le dossier initial, évalué à 49,3 millions de dollars, comprenait des bateaux Safe Archangel non-MDE 65′ et des articles et services non-MDE, comprenant des systèmes de positionnement global marins commerciaux; systèmes de navigation; matériel de communication; entraînement; et d’autres éléments connexes de soutien logistique et de programme. Le coût total estimé est de 110 millions de dollars.

Ce projet de vente soutiendra les objectifs de politique étrangère et de sécurité nationale des États-Unis en contribuant à améliorer la sécurité d’un allié majeur non membre de l’Otan qui continue de jouer un rôle important dans la sécurité régionale et les opérations de maintien de la paix dans toute l’Afrique, indiquent les autorités américaines.

La vente proposée permettra à la Tunisie de mieux contribuer aux objectifs de sécurité communs, de promouvoir la stabilité régionale et de renforcer l’interopérabilité avec les États-Unis et les partenaires occidentaux, ajoute-t-on.

La marine tunisienne utilise les bateaux Safe de 65 pieds pour la recherche et le sauvetage, l’application de la loi maritime et d’autres opérations maritimes afin d’assurer la sécurité dans le pays et la région. Les bateaux s’appuieront sur la capacité militaire existante de la Tunisie, qui n’aura aucune difficulté à intégrer ces équipements et services dans ses forces armées.

L’entrepreneur principal est Safe Boats International, situé à Bremerton, Washington. Aucun accord de compensation connu n’est proposé dans le cadre de cette vente potentielle.

