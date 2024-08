Hommage à Yasser Jeradi le 31 août à la Maison de la Culture Ibn Rachik

La Maison de la Culture Ibn Rachik organise un événement spécial en hommage à Yasser Jeradi, artiste engagé et voix de la révolution tunisienne, qui nous a quittés lundi 12 août 2024.

Rejoignez-nous le 31 Août à partir de 17h pour célébrer son héritage artistique à travers des témoignages, des performances musicales, et des lectures de poèmes, indique la Maison de la Culture Ibn Rachik dans son évènement.

Auteur-compositeur-interprète et calligraphe Yasser Jeradi, était un artiste talentueux et une personne au grand cœur, parti brusquement, laissant derrière lui le souvenir d’un homme humble, altruiste et pur et un répertoire riche de chansons engagées.

Y. N.