Inscription universitaire : La carte « e-Dinar Jeune » disponible dans les bureaux de La Poste

La Poste tunisienne a annoncé, ce lundi 26 août 2024, que la carte de paiement électronique « e-Dinar Jeune », permettant aux étudiants d’effectuer leur inscription, est désormais disponible dans ses bureaux

La carte « e-Dinar Jeune » est destinée aux étudiants pour faciliter l’opération de paiement des frais d’inscription à distance pour l’année universitaire 2024-2025, rappelle la Poste Tunisienne dans son communiqué en indiquant que les étudiants disposant de « Wallet » ou de cartes «e-Houwiya» peuvent eux aussi les utiliser pour le paiement des frais d’inscription à distance.

La carte prépayée «e-Dinar jeune » et la carte « e-Houwiya» permettent aux étudiants de payer les frais d’inscription, le paiement des frais d’hébergement dans les foyers, le remboursement des mandats bourse et les crédits universitaires, ainsi que de bénéficier d’autres services numériques à savoir le paiement des commerçants, le transfert d’argent, l’émission et le remboursement des mandats et la recharge des lignes téléphoniques à travers les applications mobile de la Poste Tunisienne, renseigne la même source.

Ces cartes permettent également le paiement des achats des biens et services via les Terminaux de Paiement Electronique TPE et internet ainsi que le retrait en espèces via les Distributeurs Automatiques des Billets (DAB) postaux ou bancaires.

Il est à rappeler que la Poste Tunisienne met à la disposition des étudiants le centre d’appel 1828 pour toute assistance concernant la rentrée universitaire 2024-2025.

Communiqué