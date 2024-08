Le recours déposé par Abdellatif Mekki, concernant le rejet de sa candidature à l’élection présidentielle du 6 octobre prochain, a été accepté sur la forme et sur le fond par l’assemblée plénière juridictionnelle relevant du Tribunal administratif.

C’est ce qu’a annoncé Fayçal Bouguerra, porte-parole du Tribunal administratif, ce mardi 27 août 2024.

Est-ce à dire que le secrétaire général du parti Amal Wa Injaz (Travail et réalisation) revient automatiquement dans la course à l’élection présidentielle, aux côtés du président sortant Kaïs Saïed, du secrétaire général du mouvement Echaâb, Zouhair Maghzaoui, et du secrétaire général du parti Azimoun, Ayachi Zammel ?

Pas si vite ! Attendons de voir la réaction de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) et le sort qui sera réservé par la justice aux enquêtes judiciaires déjà ouvertes contre le concerné.

Dans ce même contexte, la même juridiction a rejeté, aujourd’hui, sur la forme, le recours déposé par Néji Jalloul, le secrétaire général de la Coalition nationale tunisienne, contre le refus de sa candidature à l’élection présidentielle par la commission électorale.

Mohamed Tlili Mansri, porte-parole de l’Isie, a déclaré, ce mardi, que la liste définitive des candidats à l’élection présidentielle sera annoncée, au plus tard, la semaine prochaine. Et la campagne électorale officielle pourra débuter le 14 septembre prochain, ajoutant que les jugements rendus par l’assemblée plénière juridictionnelle relevant du tribunal administratif, concernant les appels contre les décisions de la première instance, liées aux candidatures à l’élection présidentielle, seront définitifs et ne pourront faire l’objet d’aucun recours, même en cassation.

Rappelons que quatre autres candidats ont déposé des recours similaires et attendent le jugement de l’assemblée plénière juridictionnelle relevant du tribunal administratif. Il s’agit de Mondher Zenaïdi, Abir Moussi, Imed Daimi et Béchir El-Ouni. La décision sera probablement annoncée au plus tard après-demain, jeudi.

