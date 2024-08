Rentrée scolaire : SOS Villages d’Enfants lance une campagne de collecte de dons

A l’occasion de la rentrée scolaire 2024-2025, l’association SOS Villages d’Enfants Tunisie a lancé une campagne de collecte de dons, au profit de 3637 élèves et étudiants.

Cette campagne vise à collecter des fournitures scolaires, des cartables et des tabliers pour les élèves des villages SOS et donc à appuyer les efforts de l’état pour la prise en charge des catégories vulnérables et les encourager à la réussite scolaire.

L’association qui a lancé cette campagne « Rentrée scolaire solidaire » depuis la mi-août, a affirmé que les préparatifs de la rentrée scolaire et universitaire concerne différents niveaux, notamment éducatif, social et logistique en vue de garantir une rentrée scolaire dans les meilleures conditions pour les 3637 enfants concernés.

Y. N.