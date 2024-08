Tunisie : Quelles missions pour le gouvernement Maddouri ?

Maddouri exige des membres de son cabinet collégialité, harmonie, esprit d’équipe, compétence, engagement, efficacité et responsabilité. Mais à l’impossible, nul n’est tenu.

Le chef du gouvernement, Kamel Maddouri s’est réuni, hier soir, lundi 26 août 2024, au palais de la Kasbah, avec les 28 membres du nouveau gouvernement, tous choisis et nommés par le président de la république Kaïs Saïed.

«En mettant l’accent sur l’impérieux besoin d’accomplir un travail gouvernemental collégial, harmonieux et imprégné d’esprit d’équipe», le Premier ministre, récemment nommé lui aussi et ayant le même profil de commis de l’Etat que tous les autres membres de son cabinet, sait sans doute qu’à ce niveau là, il n’a rien à craindre, car les nouveaux promus, comme la plupart de leurs prédécesseurs, ne risquent pas de se la jouer solo, au risque de trébucher devant le premier écueil, sans trouver une main indulgente pour les aider à se relever.

Lors de cette rencontre initiale avec les nouveaux membres de son équipe gouvernementale, Maddouri a souligné l’impératif de «conférer davantage d’efficacité au travail du gouvernement», car «les attentes des citoyens exigent des actions, des réalisations ainsi qu’une authentique prise de responsabilité», lit-on dans un communiqué de la présidence du gouvernement.

Autant de recommandations qu’il importe de déployer «dans la responsabilité et la compétence, l’engagement pris à permettre la continuité du service public, avec des garanties de qualité et en prenant soin de répondre aux aspirations des citoyens», a affirmé le Premier ministre.

«Les priorités du travail du gouvernement consistent principalement à renforcer les marqueurs sociaux de l’État, à travers l’élargissement de la portée de la protection sociale, la promotion des services de la santé, de l’éducation, de la formation, et du transport, ainsi que par la consolidation de la culture de l’entrepreneuriat et de l’initiative privée», lit-on dans le même communiqué.

Maddouri a considéré primordial de «réunir la totalité des conditions afin de réaliser le décollage économique et parvenir à une croissance durable et intégrée, qui soit en mesure de créer des opportunités d’emplois décents et concevoir des solutions flexibles pour atteindre une économie attractive», lit-on dans le même communiqué.

Le chef du gouvernement a également recommandé de «persévérer dans l’aplanissement des difficultés qui entravent le démarrage d’un certain nombre de projets publics et privés, et de reconsidérer les systèmes juridiques et procéduraux liés».

Pour rappel, le président Kaïs Saïed avait procédé, le 25 août courant, à un remaniement gouvernemental, en vertu duquel, 22 nouveaux membres, ministres et secrétaires d’État, ont été nommés au sein du gouvernement dirigé par Kamel Maddouri.

I. B. (avec Tap).