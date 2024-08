Libéré après avoir purgé sa peine, Rached Khiari de nouveau arrêté

Rached Khiari, ancien député de la coalition islamiste Al-Karama a été libéré ce jeudi 29 août 2024, de la prison de la Rabta, avant d’être à nouveau arrêté à sa sortie, annonce son avocat Samir Ben Amor.

Dans un post publié sur sa page Facebook, Me Samir Ben Amor a indiqué que l’ancien député a été libéré par l’administration pénitentiaire et qu’une patrouille sécuritaire l’a arrêté dans la foulée et l’a transporté vers l’un des districts de la capitale.

« Arrêtez de maltraiter Rached Khiari et laissez-le retourner auprès de sa famille », a encore écrit l’avocat.

Y. N.