Présidentielle : Rejet des recours de Béchir Aouani et d’Abir Moussi

L’Assemblée générale judiciaire du Tribunal administratif a rejeté, sur le fond, le recours déposé par la candidate à la présidentielle et présidente du Parti destourine libre (PDL) Abir Moussi .

C’est ce qu’a indiqué le porte-parole du Tribunal administratif, Fayçal Bouguerra dans une déclaration aux médias ce jeudi 29 août 2024, en précisant que le recours du candidat Béchir Aouani, a quant à lui été rejeté pour vice de forme.

La même source a rappelé qu’après le rejet des desdits dossiers, par l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), les candidats concernés ont déposé des recours, qui ont été rejetés, dans un premier temps, par le Tribunal administratif, puis par l’Assemblée générale judiciaire.

Notons que l’Assemblée générale judiciaire a accepté le recours des candidats Abdellatif Mekki et Mondher Zenaïdi, désormais de retour dans la course à la présidentielle aux côtés de Kaïs Saïed, Ayachi Zammel et Zouhaier Maghzaoui.

Y. N.