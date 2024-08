Les 1ères Journées du patrimoine mondial de Djerba

L’Association pour la sauvegarde de l’Île de Djerba (Assidje) et le collectif de jeunes Zomita ont annoncé le lancement de la première édition des Djerba World Heritage Days (Journées du patrimoine mondial de Djerba).

L’événement prévu du 5 au 7 septembre 2024 vise à célébrer le premier anniversaire de l’inscription des éléments patrimoniaux de l’île de Djerba sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, ont indiqué les organisateurs lors d’une conférence de presse tenue au siège de l’association.

Les Journées du patrimoine mondial de Djerba visent notamment à faire connaître les éléments patrimoniaux enregistrés sous le titre «Djerba, témoignage d’un mode d’occupation d’un territoire insulaire». L’objectif est de faire prendre conscience de l’importance de ce patrimoine comme composante essentielle de l’identité nationale et locale, mais aussi comme héritage de toute l’humanité qui doit être préservé, transmis aux générations futures et valorisé au service du développement durable, a précisé le représentant de l’association, Anouar Ben Meyiz.

Au programme, des ateliers sur l’histoire, le patrimoine matériel et immatériel et l’architecture de l’île, la photographie, des visites guidées et des expériences immersives virtuelles, des conférences scientifiques et une soirée de clôture pour annoncer le lancement d’un programme annuel visant à renforcer cette adhésion et encourager les acteurs locaux pour préserver le patrimoine mondial de Djerba.

L’île tunisienne de Djerba, avec ses 31 monuments et sites, a été officiellement inscrite sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco le 18 septembre 2023 lors de la 45e session élargie du Comité du patrimoine mondial à Riyad, en Arabie Saoudite.