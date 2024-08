Ooredoo Music Fest illumine Bizerte et fait découvrir le Reno 12 au grand public

Ooredoo Music Fest by Oppo, dont la seconde édition s’est tenue le 27 août 2024 au théâtre de plein air de Bizerte, a été un grand succès de l’avis même du grand public qui y a assisté, estimé à quelque 8 000 spectateurs enthousiasmés par une soirée inoubliable.

Bizerte a chanté et dansé aux rythmes et aux sons du spectacle de musique populaire “Ocheg Eddnya El-Aghani”, une performance envoûtante qui a sur mettre la musique traditionnelle tunisienne au goût du public d’aujourd’hui, sans lui faire perdre son cachet authentique inimitable. Inspiré de la célèbre série télévisée ‘‘Nouba’’, réalisée par Abdelhamid Bouchnak, l’un des artistes les plus créatifs et les plus innovants de sa génération, et avec la participation de notre Lotfi Bouchnak national et de plusieurs autres stars de la scène musicale, ce spectacle a illuminé la nuit en «métissant» les rythmes traditionnels et contemporains, enrichissant ainsi le patrimoine musical tunisien d’apports inédits.

Mansoor Rashid Al-Khater, Ceo de Ooredoo Tunisie, s’est dit satisfait de la réussite de cet événement musical : «Ooredoo Music Fest by Oppo témoigne de notre engagement à offrir des expériences mémorables aux Tunisiens. Voir Bizerte s’animer de musique et de joie renforce notre mission de nous connecter avec notre communauté à travers des événements qui célèbrent notre culture et notre patrimoine», a-t-il déclaré.

Le festival a également été marqué par le lancement de la nouvelle série Reno12 de Oppo, le premier smartphone alimenté par l’IA de la célèbre marque à être introduit sur le marché tunisien. Et qui a suscité un grand engouement parmi les passionnés de technologie.

Le directeur commercial de Oppo, Mohamed Challouf, a partagé ses impressions sur cette occasion spéciale : «Le lancement de la série Reno12 lors de l’Ooredoo Music Fest by Oppo souligne notre engagement envers l’innovation et notre volonté de nous connecter avec nos clients de manière significative. Nous sommes ravis d’avoir introduit cet appareil révolutionnaire dans un environnement aussi festif et engageant.»

Les participants ont non seulement profité d’une performance musicale spectaculaire, mais aussi d’une multitude de surprises et de cadeaux exclusifs offerts par les deux partenaires, rehaussant ainsi la soirée d’inoubliables souvenirs pour les heureux gagnants où la musique et la technologie n’ont jamais été aussi proches des gens.

Ooredoo Music Fest by Oppo est une occasion irremplaçable pour le partage, la convivialité et la joie de vivre. Et pour enrichir la création culturelle de la Tunisie.

I. B. (avec communiqué).