Ooredoo contribue à la lutte contre le cancer du sein en Tunisie

Tout au long de l’Octobre rose, Ooredoo Tunisie a contribué avec force à la campagne de sensibilisation pour la lutte contre le cancer du sein. L’opérateur s’est associé une nouvelle fois à l’Association tunisienne de soutien aux malades du cancer du sein (Atamcs) pour mener une action d’envergure dans ce domaine, soulignant ainsi son engagement en faveur de la santé en général et du dépistage précoce du cancer du sein en particulier.

Dans le cadre de cette campagne d’un mois, Ooredoo a diffusé une série de capsules informatives sur ses plateformes de médias sociaux. Dans ces vidéos, Dr Khaled Rahal, président de l’Atamcs, a répondu à aux questions pressantes et aux préoccupations courantes concernant le cancer du sein, fournissant des conseils sur la prévention et le dépistage précoce. Ce contenu collaboratif a constitué une ressource précieuse pour les internautes, leur offrant des informations accessibles provenant d’un expert médical de confiance.

Pour montrer l’importance du dépistage précoce, un événement de dépistage gratuit a été organisé par les deux partenaires, le 20 octobre 2024, au Centre culturel d’El-Manzah VI. L’événement a attiré un nombre significatif de participantes, qui ont bénéficié de consultations assurées par des médecins spécialisés. Il a permis aux présent(e)s d’en apprendre davantage sur leur santé en général et la prévention du cancer du sein en particulier.

Ooredoo a également soutenu le «Marché Rose» organisé annuellement par l’Atamcs, un événement conçu pour collecter des fonds et sensibiliser au cancer du sein.

Ce partenariat met non seulement en avant la solidarité de Ooredoo avec cette cause, mais elle encourage également la communauté élargie à rejoindre la lutte contre le cancer du sein.

En plus de ces initiatives sur terrain, Ooredoo a lancé une campagne digitale dédiée, invitant tous les utilisateurs d’Internet à y participer activement. Tout au long du mois d’octobre, tout utilisateur effectuant une transaction en ligne avec Ooredoo était automatiquement inscrit à un tirage au sort permettant de gagner des cadeaux. Ooredoo a également promis de faire don d’un pourcentage des transactions totales réalisées pendant cette période à l’Atamcs, renforçant ainsi son engagement envers cette cause.

Les efforts d’un mois ont culminé lors d’une cérémonie spéciale, le 31 octobre, au cours de laquelle Ooredoo Tunisie a remis un chèque de don à l’Atamcs, en reconnaissance de son rôle inestimable dans le soutien aux patientes atteintes de cancer du sein en Tunisie.

«A Ooredoo, nous sommes profondément engagés dans la promotion de la santé et le bien-être au sein de notre communauté» a déclaré Mansoor Rashid Al-Khater, Ceo de Ooredoo Tunisie. «Notre collaboration renouvelée avec l’Atamcs reflète notre attachement aux initiatives ayant un impactant sur la santé et accessibles à tous, et à contribuer à la sensibilisation au cancer du sein de manière significative», a-t-il ajouté.

Le Dr Khaled Rahal, président de l’Atamcs, a exprimé sa gratitude pour l’implication de Ooredoo en faveur de cette noble cause. «Le soutien que nous avons reçu de Ooredoo Tunisie a été déterminant pour fournir des ressources aux personnes touchées par le cancer du sein. Ensemble, nous avons fait des progrès significatifs pour atteindre le maximum de personnes et diffuser des informations cruciales sur la prévention et le dépistage précoce», a-t-il expliqué.

Alors qu’octobre touche à sa fin, Ooredoo Tunisie reste fermement engagé dans sa responsabilité sociale envers la santé. La société se réjouit de continuer sa mission aux côtés de partenaires comme l’Atamcs pour un impact positif sur la santé et le bien-être des Tunisien(ne)s.