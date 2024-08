Démonstration et atelier d’origami à Soukra  

L’ambassade du Japon en Tunisie organise, en coopération avec Espace Zmorda, une démonstration de l’art du pliage du papier, ou ce qu’on appelle l’origami, suivie d’un atelier avec les participants, et notamment les enfants.

La démonstration et l’atelier seront animés par l’artiste japonais maître d’origami Katsukawa Hihashi et ce, le mercredi 4 septembre de 19h à 18h30 à l’Espace Zmorda, Sidi Fraj, Soukra, Tunis.

C’est un des plus anciens arts populaires. Il remonte au VIe siècle, en Chine. Il y est appelé zhézhǐ, et daterait de la dynastie des Han de l’Ouest (−202 – 9); il aurait été apporté au Japon par des moines bouddhistes via Koguryŏ (pays recouvrant les actuelles Corées).

Il fait partie des arts du papier, qui comprennent également le jiǎnzhǐ («papier découpé»), qui regroupe les techniques de pliage de papier et de papier découpé, mais où le découpage prédomine sur le pliage.

