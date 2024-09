La migration régulière en débat à Tunis

Les itinéraires complémentaires de protection ont été au centre des débats de la quatrième journée de l’École d’été sur la migration, organisée par l’OIM, vendredi 3 août 2024, à l’hôtel Laico, à Tunis, et qui a porté cette année sous le thème «Multiplier les itinéraires de migration régulière, opportunités et défis».

Les différents panels ont permis de souligner «la nécessité d’initier davantage de cadres et de partenariats entre tous les acteurs concernés» pour «permettre la prospérité de programmes, comme le regroupement familial, qui pourraient toucher plusieurs pays».

Les panels ont souligné qu’il existe des ressources utiles, telles que le Pacte mondial sur les migrations, qui servent de point de référence pour rassembler et guider les gouvernements afin qu’ils s’engagent davantage dans la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) et pour promouvoir des stratégies de développement durable d’une migration bien gérée.

La protection est une composante transversale au cœur de l’approche de l’OIM visant à garantir le respect des droits des migrants et des réfugiés en mouvement en concevant des programmes axés sur une protection adéquate.

Les travaux de la quatrième journée se sont concentrés sur l’approche selon laquelle une migration bien gérée peut représenter une stratégie d’adaptation précieuse pour réduire la vulnérabilité des populations au réchauffement climatique, anticiper les risques de déplacement induits par l’environnement et accroître leur résilience face à d’autres changements de facteurs environnementaux.

L’École d’été sur la migration, qui s’est achevé vendredi Tunis, s’inscrit dans le cadre du Programme régional pour le développement et la protection des migrants (PDPP) en Afrique du Nord, financé par l’Union européenne (Thamm plus) et mis en œuvre par l’OIM en Algérie, en Égypte, en Libye, au Maroc et en Tunisie, afin d’approfondir les connaissances sur la migration, de renforcer la cohésion entre les communautés d’accueil et de migrants et également soutenus par le Programme régional de migration pour l’Afrique (Etats-Unis).

