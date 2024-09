Réflexions littéraires sur l’influence de Paris sur les écrivains arabes

Le livre ‘‘Paris en lettres arabes’’ offre une analyse littéraire approfondie de la relation entre les écrivains arabes et la capitale française, en examinant comment cette relation se reflète dans leurs textes littéraires.

Djamal Guettala

Le livre de Coline Houssais explore en détail la manière dont les écrivains arabes ont représenté Paris, une ville qui reste un centre culturel et intellectuel mondial, et comment cette représentation a influencé leurs œuvres et leurs pensées.

L’auteure analyse l’interaction des écrivains arabes avec le paysage culturel français, en mettant en lumière les relations qui se sont développées entre eux et les intellectuels et artistes français. Elle aborde les formes de collaboration qui ont émergé, telles que les projets littéraires communs ou les influences mutuelles sur les styles et les thèmes, tout en tenant compte des tensions dues aux différences culturelles ou politiques et en montrant comment les écrivains arabes ont navigué dans les défis posés par les institutions françaises.

Refuge pour les exilés

Concernant les représentations de Paris dans la littérature arabe, le livre met en avant les images contrastées de la ville. D’une part, Paris est présentée comme un refuge pour les créateurs et les exilés, un lieu où ils trouvent la liberté d’exprimer leurs idées et d’expérimenter de nouvelles formes. D’autre part, la ville est aussi perçue comme une source de désillusion lorsque les rêves des écrivains se heurtent à la réalité complexe de la grande ville. Ce contraste souligne la complexité de l’expérience des écrivains arabes à Paris, souvent inspirante mais remplie de défis.

‘‘Paris en lettres arabes’’ montre également que Paris n’a pas été simplement un décor pour les événements dans les œuvres des écrivains arabes, mais un point central autour duquel leur production littéraire s’organisait. Le livre explique comment les écrivains arabes qui ont vécu ou visité Paris ont trouvé dans la ville un lieu de rencontre entre leurs cultures orientales et leurs expériences occidentales. Cette expérience biface a enrichi leurs œuvres, mêlant les influences culturelles françaises à leur héritage littéraire oriental.

Symbole culturel

En résumé, « Paris en lettres arabes » offre une perspective unique sur la manière dont les écrivains arabes perçoivent et représentent Paris dans leurs textes. Le livre combine analyse culturelle et littéraire pour dévoiler les multiples rôles que Paris a joués dans la formation et l’élaboration de la littérature arabe contemporaine, présentant la ville non seulement comme un lieu géographique mais comme un symbole culturel de la rencontre entre civilisations et idées.

Coline Houssais est journaliste, traductrice et chercheuse indépendante spécialiste des musiques du monde arabe ainsi que de l’histoire culturelle de la présence arabe et berbère en France. Elle a publié ‘‘Musiques du monde arabe’’, une anthologie en 100 artistes (Le Mot et le Reste, 2020).

‘‘Paris en lettres arabes’’, Coline Houssais, éd. Actes Sud, 256 pages, 2024.