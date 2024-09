Les Arabes et leurs «causes» à la recherche du temps perdu

Les Arabes et les musulmans n’ont jamais su défendre leurs causes les plus légitimes, et à leur tête la cause palestinienne, offrant à l’Etat colonial, expansionniste et génocidaire d’Israël l’occasion de se renforcer grâce à nos erreurs et à nos errements. Le temps n’est-il pas venu de nous interroger sur les causes de cet échec et les moyens d’en sortir ? L’ «Autre», occidental, israélien, néo-colonialiste… n’est pas un enfant de chœur et est sans doute pour beaucoup dans nos déboires, mais notre responsabilité y est tout aussi grande.

Latif Belhedi

Certes, la cause palestinienne demeure, incontestablement, l’une des plus justes au monde et le drame des Palestiniens, privés de leurs droits d’un État libre et indépendant, reste une des aberrations de l’Histoire contemporaine. Soutenir les attentes légitimes de ces populations, comme on soutiendrait toute cause noble à travers la planète, reste, par conséquent, un devoir d’homme libre et solidaire, épris de justice et soucieux d’équité.

Mais notre solidarité, aussi profonde et aussi sincère soit-elle, devrait-elle nous faire perdre notre lucidité et nous engager sur des voies incertaines? Aujourd’hui, alors que la «cause» apparaît essoufflée et dénaturée, la voix inaudible et l’image ternie, le temps n’est-il pas venu de prendre un peu de recul, d’ignorer les voix délirantes, celles des passions funestes et de faire entendre, enfin, la voix de la raison?

Hélas ! Depuis le début des hostilités entre les deux communautés juive et arabe, au lieu de faire triompher la «cause», on n’a fait qu’exacerber les méfiances réciproques, multiplier les malentendus et amplifier les ressentiments. Par conséquent, continuer à fanfaronner et à gesticuler serait indigne à l’égard d’une cause éminemment noble.

Au contraire, le temps est venu de rompre le silence et de briser les tabous, de bousculer les idées reçues et de faire taire les mensonges. Désormais, nommer les choses, se poser certaines questions franches et sincères sur les raisons de ces échecs et de ces égarements serait un véritable acte militant, urgent et nécessaire.

Face à un monde arabe où le débat contradictoire est proscrit, où toute pensée libre est honnie, où le pluralisme des idées reste une hérésie et où les populations, asservies par des pouvoirs autoritaires, manipulées et infantilisés par des médias cupides, mais aussi, loin des interminables palabres, des discours enflammés et incantatoires et des colères pétries de dépit, cet ouvrage de Salah El-Gharbi a pour ambition d’initier un débat sincère, exigeant et profond sur notre supposée «identité» et sur notre destinée dans un monde, de plus en plus, instable et complexe. Car, ce serait en libérant la parole et en s’affranchissant du poids de l’émotion stérile qui paralyse nos forces et qui compromet notre devenir collectif, qu’il nous serait possible de nous réconcilier avec nous-mêmes et avec «l’Autre», qui partage avec nous notre humanité, et d’écouter la voix de la raison, la seule parade capable de nous sauver du piège de l’ethnique et du dogmatisme religieux et de nous amener à admettre effectivement que nous sommes des hommes avant d’être des «Arabes» et des «musulmans».

‘‘Les Arabes et la cause au temps de la perdition’’, essai de Salah El-Gharbi, en arabe, Tunis, 2024.