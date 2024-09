L’armée israélienne tue une ressortissante américaine en Cisjordanie

Dans sa folie meurtrière, les Israéliens tirent sur tout ce qui bouge encore à Gaza et en Cisjordanie, qu’il s’agisse de Palestiniens et de citoyens d’autres nationalités, y compris américains, oubliant au passage que les Etats-Unis sont leurs principaux alliés, protecteurs et, très souvent aussi, complices.

C’est ainsi qu’on appris, hier soir, vendredi 6 septembre 2024, du directeur d’un hôpital palestinien qu’une citoyenne américaine était décédée des suites d’une «balle dans la tête» tirée par des soldats israéliens en Cisjordanie occupée.

L’armée israélienne a d’ailleurs annoncé l’ouverture d’une enquête sur ce qu’elle qualifié d’«incident». Une militante américaine solidaire avec les Palestiniens «est arrivée à l’hôpital avec une balle dans la tête et nous avons annoncé son martyre vers 14h30», a déclaré Fouad Nafaa, directeur de l’hôpital Rafidia de Naplouse.

L’assassinat de la militante américaine avait été annoncé précédemment par Wafa. «Une militante américaine d’origine turque est décédé vendredi après avoir reçu une balle dans la tête tirée par les troupes israéliennes à Beita, une ville située au sud de Naplouse en Cisjordanie, alors qu’elle participait à une manifestation», a rapporté l’agence de presse palestinienne.

Cette version a été confirmée par l’agence de presse turque Anadolu selon laquelle la femme s’appelait Aysenur Ezgi Eygi et était née en 1998 à Antalya, une ville de la côte méditerranéenne au sud de la Turquie. La jeune femme a été transférée à l’hôpital Rafidia de Naplouse après avoir été touché, mais les médecins n’ont pas pu la sauver, a rapporté Anadolu.

«Lors d’une opération des forces de sécurité près de Beita, à Naplouse, en Cisjordanie, des soldats ont ouvert le feu sur un provocateur qui jetait des pierres sur nos forces, menaçant ainsi la vie de nos soldats. La plainte est en cours de vérification selon laquelle un ressortissant étranger aurait été mortellement abattu pendant l’opération, et les détails de l’incident font actuellement l’objet d’une enquête», a déclaré le porte-parole de l’armée israélienne, en réaction aux informations diffusées par les Palestiniens selon lesquelles une militante américaine des droits de l’homme a été tué par un coup de feu tiré par l’armée israélienne lors d’ une «marche contre les colonies». La défunte a sans doute été prise pour une Palestinienne.

Parions que les autorités américaines, qui continuent d’armer les Israéliens et de soutenir le génocide qu’ils mènent dans les territoires palestiniens, ne réagiront pas contre ce nouveau crime. Comme ils n’ont jamais réagi avec la fermeté requise contre les précédents crimes israéliens contre des ressortissants américains dans les territoires palestiniens occupés.

A Israël, tout est permis, y compris l’assassinat de citoyens américains!

