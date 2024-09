Tunisie : l’Onat dénonce les agressions contre les avocats

L’Ordre national des avocats de Tunisie (Onat) appelle au respect et à l’application des jugements définitifs prononcés par les tribunaux, dénonçant les multiples agressions contre les avocats lors de l’exercice de leurs fonctions. (Illustration: le bâtonnier Hatem Mziou).

Dans un communiqué publié vendredi 6 septembre 2024, l’Onat, Prix Nobel de la Paix en 2015, évoque des harcèlements dont font l’objet les avocats et des agressions qui les ont empêchés de rendre visite à leurs clients dans les prisons, ainsi que des atteintes à leur intégrité physique comme celles subies par l’avocate et chroniqueuse Sonia Dahmani, détenue depuis le 11 mai sur fond de déclarations faites dans les médias.

L’Onat met également en garde contre les litiges et divergences entre l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) et le Tribunal administratif à propos des candidatures à la présidentielle du 6 octobre prochain. Ces divergences, estime l’Onat, nuisent à l’image des institutions étatiques et à la confiance des citoyens en elles.

Le communiqué précise en outre que les échanges médiatiques tendus entre ces deux institutions menacent la paix sociale et sapent la justice en tant que mécanisme de résolution des conflits.

I. B.