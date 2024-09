De 300 à 400 nouveaux cas de cancer d’enfant chaque année en Tunisie

Selon Lotfi Kochbati, professeur en cancérologie radiothérapie à l’hôpital Abderrahmane Mami, à l’Ariana, la Tunisie enregistre annuellement entre 300 et 400 nouveaux cas de tumeurs cancéreuses chez les enfants.

Dans une déclaration à l’agence Tap, en marge de la course Atop Run, organisée ce dimanche 8 septembre 2024 au centre-ville de Tunis, par l’Association tunisienne d’oncologue pédiatrique (Atep), le praticien a ajouté que malgré le fait que ce chiffre soit élevé, il ne représente que 2% du nombre total de cancers diagnostiqués annuellement chez les adultes.

Le marathon auquel ont participé des Tunisiens et des étrangers visait à sensibiliser le public à l’importance du diagnostic précoce du cancer chez les enfants et à inciter les gens à participer aux activités menées à cet effet par les associations dédiées, notamment dans les régions qui connaissent les plus importantes hausses d’atteintes par cette pathologie, a expliqué Dr Kochbati.

La présidente de l’association M3aya Temchi, Jamila Chaâbane Mejri, coorganisatrice du marathon, a indique de son côté que le mini-marathon concerne les enfants de 5 à 15 ans pour la distance de 1 km et de 12 à 19 ans pour la distance de 5 km, le but étant de sensibiliser le public à la gravité de cette maladie, à la nécessité de la prévenir et de la combattre et d’accompagner les patients qui en sont atteints ainsi que leurs proches, souvent désemparés.

I. B.