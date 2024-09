France : reprise de la mobilisation contre les crimes de guerre d’Israël

Pour les médias français, qui n’en ont pas parlé du tout, il n’y a pas eu hier, dimanche 8 septembre 2024, de rassemblement en soutien au peuple palestinien à la place de la Nation à Paris. Une bonne raison pour que Kapitalis en parle et publie un reportage photographique sur cet événement. Afin que la mémoire des combats contre l’aveuglement de l’Occident reste vive…

Reportage Abdellatif Ben Salem (à R. T. en hommage).

Selon nos sources sur place, ce fut un rassemblement statique et non un marche, qui a rassemblé entre 2000 et 2500 personnes, en majorité des «Français de souche», comme on dit, et non seulement des Arabes et des Maghrébins. Le rassemblement a été organisé par plusieurs associations actives sur le front de la défense des droits humains en général et de la cause palestinienne en particulier.

Organisé sous le slogan «Imposons le cessez-le-feu, sanctions contre Israël» ou encore «Arrêtons le génocide en Palestine !», le rassemblement était iune occasion pour dénoncer la complicité de la France avec Israël et sa contribution directe aux crimes de guerre commis par l’Etat hébreu à Gaza et en Cisjordanie, notamment par les livraisons d’armes françaises aux assassins, sans le moindre scrupule.

Alors que la guerre à Gaza entre dans son douzième mois, sans signe de répit dans les bombardements meurtriers israéliens, on compte plus de 186 000 mort-es dans l’enclave palestinienne. A ce chiffre récemment révélé par la célèbre revue médicale The Lancet, qui représente 10% de la population gazaouie, s’ajoutent les dizaines de milliers de blessés, privés des soins nécessaires, d’autant que la majorité des hôpitaux ont été détruits, mis hors d’état de nuire ou sont privés des équipements et des médicaments nécessaires.

C’est dans ce contexte dramatique qu’avec la fin des vacances d’été et des réjouissances olympiques, les protestations contre les crimes de guerre d’Israël ont repris dans la plupart des capitales occidentales. Et tout indique qu’ils se poursuivront dans les semaines à venir.