Don américain à la Tunisie : 4 avions de renseignement C208

La Tunisie a réceptionné, lundi 9 septembre 2024, quatre avions de type C208, don des Etats-Unis. Utilisés pour des missions de renseignement, les appareils sont équipés de système de contrôle, de surveillance et de reconnaissance.

Dans une déclaration aux médias à l’occasion de la réception de ces appareils à la base aérienne de l’Aouina en présence de l’ambassadeur américain en Tunisie Joey Hood, le ministre de la Défense Khaled Sehili a affirmé que ces avions sont dotés de systèmes modernes, ce qui renforcera les capacités militaires et opérationnelles de l’armée nationale en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière .

Il a ajouté que ces avions, grâce à leur précision dans l’exécution des missions, ainsi que leur rapidité dans le traitement et l’analyse des données, renforceront les capacités opérationnelles et logistiques dans les domaines du renseignement, de la reconnaissance et de la surveillance aérienne. Ils contribueront ainsi au renforcement de la sécurité et de la paix tant au niveau national que régional.

«La livraison de ces avions s’inscrit dans le cadre de la coopération entre la Tunisie et les États-Unis, et en application du programme de coopération militaire bilatérale convenu lors des travaux de la 34e session de la commission militaire mixte, tenue en 2020», a ajouté le ministre.

Le ministre a, à cette occasion, salué la coordination avec la partie américaine, qui a abouti à la conclusion de ce qu’il a qualifié de «transactions réussies», telles celles relatives aux avions C130, d’avions d’entraînement et de vedettes rapides. Il a également souligné les efforts déployés pour mettre en place un système de surveillance électronique aux frontières, dans le cadre de la mise en œuvre des volets du programme de coopération conjointe.

D’après Tap.