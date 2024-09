Tacir’Lab Jemna : espace d’innovation pour les jeunes de Kébili

Le programme Tacir annoncer l’ouverture officielle aujourd’hui, 10 septembre 2024, du Tacir’Lab Jemna, un espace dédié à l’innovation culturelle et numérique à Kébili, au cœur du désert tunisien. L’événement a lieu de 10h à 13h30, dans l’annexe de la Maison des Jeunes de Jemna.

Ce projet, porté par le programme Tacir en partenariat avec l’Association du théâtre de la ville de Jemna, a pour ambition de démocratiser l’accès aux industries culturelles et créatives (ICC) ainsi qu’aux ressources numériques dans la région. Il se veut un moteur de changement, offrant aux jeunes talents locaux une plateforme pour développer des projets novateurs et contribuer à la transformation sociale et économique de Kébili.

Grâce au soutien de la Fondation Abdelwaheb Ben Ayed (Faba), de Microcred, et du programme Maghroumin de l’Aecid, ce laboratoire créatif devient une réalité, permettant aux jeunes de Kébili, souvent marginalisés, d’accéder à des opportunités nouvelles et stimulantes, le but étant de renforcer la résilience et stimuler l’innovation dans les communautés locales dans une vision inclusive.

Au programme : une rencontre-débat avec les jeunes de la région, au cours de laquelle seront présentées les différentes activités du programme Tacir et les nombreuses opportunités qu’offre le Tacir’Lab Jemna. L’échange permettra d’identifier les attentes des jeunes et d’adapter les actions du programme à leurs besoins réels.

“هَيّْوُ جميعْ!” (Mobilisons-nous tous!) : tel est le slogan du Tacir-Jemna, résumant l’essence de ce projet participatif qui appelle à l’engagement collectif.

D’après communiqué.