Tunisie : vive inquiétude de la détérioration de la santé de Boughalleb en prison

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) s’inquiète vivement de la dégradation préoccupante de l’état de santé de Mohamed Boughalleb, journaliste incarcéré depuis mars 2024.

Dans dans un communiqué publié mardi 10 septembre 2024, le SNJT dénonce les conditions de détention et le manque de soins médicaux adéquats, et tient le ministère de la Justice responsable de cette situation.

Boughalleb, souffrant de maladies chroniques graves comme le diabète et l’hypertension, voit son état s’aggraver en raison de l’insuffisance des soins en prison et du manque de médicaments essentiels. De plus, il est privé de ses droits fondamentaux, tels que celui de correspondre avec sa famille.

Le SNJT alerte sur les conditions difficiles des journalistes en détention en Tunisie, marquées par des violations de leurs droits et un accès limité aux soins. Il exige une intervention immédiate pour transférer Boughalleb à l’hôpital et lui garantir les soins nécessaires, notamment pour son diabète, ainsi que ses droits lors des transferts pour ses procès, qui sont effectués dans des conditions difficiles et humiliantes.

En soulignant que le ministère de la Justice est responsable de la détérioration de la santé de Boughalleb, le SNJT met en garde contre les graves conséquences potentielles du manque de soins. Il réitère son soutien à Boughalleb et aux journalistes emprisonnés, appelant au respect de leurs droits à la santé et à la dignité.

Le journaliste est poursuivi dans plusieurs affaires en lien avec l’exercice de son métier et il a déjà été condamné à 8 mois de prison en appel, dans une affaire l’opposant à une fonctionnaire au ministère des Affaires religieuses.

I. B.