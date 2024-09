L’unité de l’Algérie se chante aussi en kabyle  (Vidéo)

«Pour une Algérie unie et indivisible», tel est le titre d’un clip patriotique qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux, le but étant de rappeler que les Kabyles sont des Algériens à part entière et que les revendications séparatistes de ces derniers remontent à la colonisation française qui a cherché à diviser pour régner.

Le clip montre deux chanteurs, un homme et une femme, tous deux kabyles, qui chantent les vertus patriotiques dans un langage où se mêlent l’arabe et le kabyle pour souligner l’unité d’une Algérie qui a su combattre la colonisation et verser le sang de ses enfants, tous ses enfants, sans distinction ethnique, religieuse ou autre, pour acquérir son indépendance.

Ce rappel, en cette année 2024, 62 ans après l’indépendance du pays, peut étonner plus d’un non-Algérien, mais quand on sait la sensibilité de la question kabyle, sur laquelle la colonisation française avait beaucoup joué pour imposer sa domination sur le pays pendant près d’un siècle et demi, on comprend l’importance que met le pouvoir actuel à Alger sur l’«algérianité» de cette minorité très attachée à sa culture, à sa langue et à sa spécificité au sein d’une si jeune nation.

