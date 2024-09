Présidentielle tunisienne : Zouhair Maghzaoui court encore (vidéo)

La bonne nouvelle c’est que Zouhair Maghzaoui, ci-devant candidat à la présidentielle du 6 octobre 2024, a pris enfin la parole après un silence d’une dizaine de jours. Mais la mauvaise nouvelle (pour lui en tout cas), c’est que sa voix ne porte pas vraiment. Vidéo.

Dans une vidéo diffusée sur sa page facebook, vendredi 12 septembre, le candidat du mouvement Echaâb, semble être passé d’une posture de soutien total au président sortant, Kaïs Saïed en l’occurrence, à une posture de soutien vaguement critique à ce dernier, puisque le concerné n’est jamais désigné par son nom.

Maghzaoui a dû prendre son courage à deux mains pour, si l’on peut dire, «provoquer en duel» son adversaire. Il a en effet affirmé que «l’adversaire veut courir seul et arriver premier», et exigé la tenue d’«un débat télévisé qui permettrait aux deux parties de présenter leurs programmes électoraux, le pouvoir étant vision, idées, bilan et réalisations, et c’est au peuple tunisien d’arbitrer», a-t-il déclaré.

Selon Maghzaoui, le président sortant «veut gagner un nouveau mandat sans concurrent sérieux sur le terrain, mais cela n’empêchera pas le changement et le dépassement de tous les obstacles, d’autant que les Tunisiens souffrent beaucoup des pénuries des produits et des services de première nécessité.»

On fera remarquer, au passage, que Maghzaoui n’a pas eu une seul mot pour les nombreux candidats recalés par la commission électorale ni même pour le candidat officiel actuellement en prison, Ayachi Zammel, situation qui lui permet aujourd’hui de courir aux côtés (ou derrière) Kaïs Saïed.

I. B.