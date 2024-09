A paraître : Hatem Nafti analyse «la démocrature tunisienne»

‘‘Notre ami Kaïs Saïed – Essai sur la démocrature tunisienne’’ est titre du nouvel ouvrage de l’essayiste franco-tunisien Hatem Nafti. Publié par les éditions Riveneuve, l’essai sortira en librairie en France, le 26 septembre 2024, avec une préface du journaliste Gallagher Fenwick.

Il s’agit d’une analyse rigoureuse sur le paradoxe du régime autoritaire de Kaïs Saïed en Tunisie (sur les plans théorique, politique, socioéconomique et géopolitique) pour tenter de comprendre le soutien d’une large partie du peuple et des élites ainsi que de l’Union européenne, de la France ou de l’Italie en dépit des critiques que le pouvoir en place à Tunis essuie depuis quelque temps à propos des atteintes aux droits de l’Homme et de son manque d’efficacité dans la gestion des affaires socio-politiques.

L’ouvrage de Hatem Nafti, l’un des meilleurs essayistes politiques de sa génération, sort en pleine campagne pour les élections présidentielles en Tunisie, «pays où 1 million de Français vont chaque année en vacances et dont 700 000 habitants en France sont originaires», précise l’éditeur.

«À l’approche de l’élection présidentielle tunisienne le 6 octobre, l’essayiste Hatem Nafti se penche sur deux énigmes. Comment Kaïs Saïed s’est-il imposé en nouveau ‘‘roi de Carthage’’ au détour d’une révolution éprise de libertés? Et surtout, pourquoi les Tunisiens y ont-ils consenti?», note La Croix dans une critique de l’ouvrage.

Hatem Nafti, né à Tunis en 1984, est ingénieur de formation et est installé en France. Essayiste et analyste régulier sur le site de géopolitique Middle East Eyes et le journal en ligne Nawaat, il avait déjà publié, en octobre 2022, chez le même éditeur, un premier essai sur le même sujet intitulé ‘‘La Tunisie vers un populisme autoritaire’’. Il y analysait ce qu’il appelle «la dérive autoritaire de la Tunisie après 10 ans de transition démocratique» .

Il est aussi l’auteur d’un premier essai paru en 2019 chez le même éditeur intitulé ‘‘De la démocratie à la restauration. Où va la Tunisie ?’’.

Le titre de son nouvel essai est un clin d’œil à celui de Nicolas Beau et Jean-Pierre Tuquoi ‘‘Notre ami Ben Ali. L’envers du miracle tunisien’’ publié en février 2011, peu de temps après la chute de l’ancien dictateur. Honni soit qui mal y pense…

I. B.