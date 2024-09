E-learning en Tunisie : l’exemple des sciences biologiques  

L’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, Beït Al-Hikma, a organisé, le jeudi 12 septembre 2024, au siège de l’Académie, à Carthage, une conférence sur l’«Évolution de l’enseignement des sciences biologiques entre anciennes méthodes et nouvelles technologies».

La conférence a été donnée par l’universitaire et membre de l’Académie Pre. Amel Hamza Chaffaï (Université de Sfax). Et modérée par Pr Hafedh Abdelmelek, directeur du département des sciences et l’académicienne Pre Amel Ben Ammar Gaïed.

La conférencière a mis l’accent sur la transition de l’enseignement traditionnel vers l’e-learning ou l’apprentissage en ligne, en passant en revue certaines étapes historiques clés et moyennant la présentation d’une étude de cas sur l’évolution d’un cours de sciences biologiques, illustrant l’impact significatif des nouveaux outils et leur contribution à rendre les cours plus attrayants pour les apprenants.

Pre Amel Hamza Chaffaï a aussi rappelé que l’e-learning est un processus qui peut offrir de nombreux avantages, mais il nécessite également une planification et une adaptation soigneuses et constantes, notamment en matière d’analyse des besoins (connexion Internet, plateformes, logiciels, outils de création de contenu, etc.), de formation des enseignants et des étudiants, de politiques gouvernementales et d’amélioration et de suivi continus.

La transition vers l’e-learning peut transformer profondément l’expérience éducative. Toutefois, elle nécessite une approche réfléchie, centrée sur les étudiants et adaptable à leurs besoins, leurs moyens et leur environnement afin de s’assurer que les résultats d’apprentissage soient atteints de manière efficace.