Tunisie : Grève des agents de la Poste, les 24 & 25 septembre 2024

Les agents de l’Office national des Postes seront en grève de deux jours les 24 et 25 septembre 2024, annonce Echaab News, organe de presse de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT).

Cette décision a été prise suite à l’échec de la séance de réconciliation organisée hier pour examiner le préavis de grève émis par la centrale syndicale et à laquelle ont pris part les différents parties concernées, notamment le SG adjoint chargé du département des offices et établissements publics, des représentants de la Fédération générale de la poste, de la Direction générale de la poste et des représentants du ministère des Affaires sociales.

Ces derniers ont discuté sur différents points en particulier sur l’application de l’accord du 2 octobre 2020 relatif aux promotions jusqu’à l’entrée en vigueur du statut et la mise en application du fonds social convenu dans toutes ses étapes, ajoute la même source.

A l’issue de cette réunion qui s’est soldée par un échec, il a été décidé de maintenir la grève de deux jours, soit les 24 et 25 septembre sachant que les agents entameront leur mouvement à partir du lundi 23 septembre à 18 heures jusqu’au mercredi 25 septembre à 18 heures.

