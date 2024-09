Tunisie : La Protection civile appelle à la vigilance après l’alerte météo de l’INM

La Protection civile a appelé les citoyens à la vigilance suite à l’alerte météo émise, ce mercredi, par l’Institut national de la météorologie (INM) annonçant des pluies, parfois abondantes, des orages et des vents forts dans plusieurs régions du pays.

Ces pluies sont attendues ce soir dans les régions ouest du sud et du centre, ainsi que dans les régions de l’est avec des quantités maximales qui varieront entre 30 et 50 millimètres et des vents forts pouvant atteindre 80 km/h, et se poursuivront demain après-midi dans le sud, le centre et dans les régions du Sahel et du Cap Bon, rappelle la protection civile.

Dans son communiqué, la protection civile a de ce fait émis des recommandations, en appelant les citoyens à la prudence et à s’éloigner des alentours des oueds et des zones susceptibles de connaître d’importants écoulements d’eau et surtout à ne pas traverser les oueds.

Les citoyens sont également invités à vérifier les canalisations d’évacuation des eaux pluviales, le bon état des canalisations autour des maisons et des commerces afin de faire face à une éventuelle accumulation des eaux, ainsi qu’à vérifier la fixation des objets pouvant être emportés par les vents forts, notamment les panneaux publicitaires.

La même source a également a appelé les citoyens à se tenir loin des poteaux électriques pendant et après les pluies, pour éviter tout risque d’électrocution et à éviter de garer les voitures sous les arbres pendant les vents violents et les orages.

Enfin, la protection civile rappelle que la baignade sera interdite à cause de violentes vagues attendues et des courants marins représentant un danger pour les baigneurs lit-on dans le communiqué qui a rappelé qu’en cas d’urgence, les services de la protection civile sont joignables par téléphone via le numéro 198.

Y. N.