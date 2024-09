Des organisations de défense des droits et des libertés organisent une Journée internationale de solidarité avec le peuple tunisien pour les libertés, l’État de droit et la démocratie.

«Sous le régime autoritaire de Kaïs Saïed, la Tunisie traverse une crise profonde : la pauvreté augmente, les institutions démocratiques sont démantelées et la liberté d’expression est gravement menacée», soulignent les organisateurs dans leur appel au rassemblement, le 28 septembre 2024 à Paris, devant Métro Couronnes, Boulevard de Belleville, à 15 heures. «Les élections présidentielles du 6 octobre sont entachées, avec des candidat·e·s éliminé·e·s sans raison valable, minant ainsi la confiance des tunisien·ne·s dans le processus démocratique », ajoutent-ils.

Leurs revendications sont «la libération immédiate des prisonnier·e·s politiques et d’opinion, la fin des arrestations arbitraires et des poursuites infondées, une justice indépendante, pilier indispensable d’un État de droit, le respect des droits humains et de la liberté d’expression et des élections démocratiques indépendantes et libres».

Les parties organisatrices sont l’Association démocratique des Tunisiens en France (ADTF) , le Comité pour le respect des libertés et des droits de l’Homme (CRLDH), la Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives (FTCR), l’Union des travailleurs immigrés Tunisiens (UTIT), l’ Association des victimes de la torture en Tunisie (AVTT).