Journées Musicales de Carthage : Les nouvelles dates de la 9e édition

L’Établissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturelles et artistiques et le comité directeur des Journées Musicales de Carthage, ont dévoilé les dates de la 9e édition des JMC.

Dans un note diffusée ce jeudi 26 septembre 2024, les organisateurs ont précisé que la 9ème édition des JMC se tiendra du 18 au 24 janvier 2025, sachant que ce rendez-vous annuel était initialement prévu pour janvier 2024 avant d’être reporté pour le mois de mai de la même année et ce en solidarité avec le peuple palestinien.

Notons que organisateurs avaient annoncé que 21 candidatures avaient été retenues pour la 9e édition des JMC, dont 11 concernant des artistes tunisiennes et 10 autres pour des artistes internationaux.

Y. N.