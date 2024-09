Projet d’amendement de la loi électorale : Le candidat Zammel lance un appel aux députés

Le candidat à la présidentielle Ayachi Zammel a adressé, depuis sa cellule, une demande aux députés concernant le projet d’amendement de la loi électorale qui sera examiné ce vendredi à l’Assemblée.

Via un post diffusé dans la soirée du jeudi 26 septembre 2024 sur la page Facebook du candidat, ce dernier a affirmé suivre les évolutions de la vie politique et de la campagne électorale et notamment en ce qui concerne ledit projet, tout en exprimant son mécontentement estimant que l’amendement de la loi électorale « vise à exclure le tribunal administratif des litiges électoraux ».

« Ce projet de loi est dangereux aussi bien dans son timing que dans son contenu… Il s’agit d’une atteinte à la justice et d’une menace pour les fondements de la démocratie et de l’État de droit », a-t-il déploré, en appelant les députés à « privilégier l’intérêt national et celui du peuple à ne pas s’engager dans un désordre institutionnel en rejetant ce projet de loi afin de protéger l’État et la volonté du peuple ».

Sur un autre plan Ayachi Zammel a tenu, dans son texte, à remercier les Tunisiens et tous ceux qui le soutiennent et œuvrent à la réussite de sa campagne électorale, tout en affirmant que depuis sa prison à la prison de Jendouba il garde le moral malgré tout…

