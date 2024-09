Tunisie : L’Assemblée adopte l’amendement de la loi électorale avec une large majorité

L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a adopté, ce vendredi 27 septembre 2024, le projet d’amendement de la loi électorale.

Lors de la séance plénière extraordinaire, les députés ont approuvé avec une large majorité le projet de loi organique n°069/2024 amendant certaines dispositions de la loi organique n°16 de l’année 2014, en date du 26 mai 2014, relative aux élections et aux référendums.

Malgré l’opposition de nombreuses parties à ce projet estimant que celui-ci vise à exclure le tribunal administratif et intervient en pleine campagne électorale et à quelques jours du scrutin, celui-ci a été adopté par 116 voix pour, 8 abstentions et 12 voix contre.

Y. N.