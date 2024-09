Les Destouriens manifestent à Tunis pour la libération de Abir Moussi (vidéo)

Une marche de protestation a eu lieu ce samedi 28 septembre 2024 au centre ville de Tunis, entre la place Bab Souika et le boulevard Bab Benat, où se trouve le Palais de Justice de Tunis, le palais du gouvernement et plusieurs ministères, dont celui de la justice. Vidéo. (Illustration: photo d’archives).

La marche a été organisée à l’appel du Parti destourien libre (PDL) et le choix du lieu n’est pas anodin: il s’ agissait pour les militants du parti de faire un sit -in devant le Palais de Justice et de réclamer la libération de leur présidente Abir Moussi, incarcérée depuis le 3 octobre 2023 et poursuivie dans une série de procès, à l’instar de nombreux autres détenus politiques.

Les manifestants ont aussi brandi des slogans dénonçant les restrictions aux libertés publiques et l’aggravation de la crise économique dans le pays. Ils ont aussi appelé à l’abrogation du décret n°54 de 2022 en vertu duquel de nombreux activistes politiques, militants de la société civile, journalistes et même de simples citoyens sont poursuivis en justice et emprisonnés suite à la publication de commentaires sur les réseaux sociaux.

Cette marche s’est tenue une semaine avant la présidentielle di 6 octobre à laquelle Abir Moussi et d’autres opposants étaient candidats, mais la commission électorale a invalidé leur candidature.

I. B.